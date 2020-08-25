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25 августа 2020, 16:40 4

Полиция закрыла дело по факту гибели народного депутата Дмитрия Тымчука

25 августа 2020, 16:40 4
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Нардеп был найден мертвым 19 июня 2019 года
Фото: Facebook
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Полиция закрыла уголовное дело по факту гибели народного депутата 8 созыва и координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука.

Об этом сообщает агентство "Украинские Новости", передает RegioNews.

Согласно информации, которую агентство получило от Нацполиции в ответ на информационный запрос, дело расследовалось по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось.

В полиции сообщили, что 12 декабря 2019 года дело было закрыто в связи с отсутствием уголовного преступления.

В конце 2019 года, а именно 12 декабря дело было закрыто в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения, то есть по части 1 статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что решение о закрытии дела не отменялось ни судом, ни прокуратурой.

Напомним, Дмитрий Тымчук координировал группу "Информационное сопротивление" и стал известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма и войны на Донбассе. Он регулярно информировал о ситуации на фронте и на оккупированных территориях.

Нардеп был найден мертвым 19 июня 2019 года в результате огнестрельного ранения в голову. Сначала сообщалось, что депутат погиб из-за неосторожного обращения с оружием.

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