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25 августа 2020, 15:45 6

Кучер уволил подозреваемого в коррупции директора департамента Харьковской ОГА

25 августа 2020, 15:45 6
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Он требовал деньги за подключение электроустановок частной фирмы
Он требовал деньги за подключение электроустановок частной фирмы
Фото: Facebook
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Директора департамента капитального строительства Харьковской ОГА Андрея Винниченко, которого подозревают в получении 1,32 млн грн взятки, уволили с занимаемой должности.

Соответствующее распоряжение председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера опубликовано на сайте администрации, передает RegioNews.

Уволить Винниченко Андрея Сергеевича с должности директора департамента капитального строительства ... 21 августа 2020 года по соглашению сторон", - говорится в сообщении.

Основанием для увольнения стало заявление, которое подал Винниченко, а также письмо Министерства развития общин и территорий от 19 августа.

Напомним, 4 августа НАБУ задержало директора департамента Харьковской ОГА на взятке в 1,32 млн, он требовал деньги за подключение к электросети.

Позже суд взял его под стражу с правом залога в размере более 630 тысяч гривен.

увольнение коррупция ОГА Харьковская область Алексей Кучер департамент
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