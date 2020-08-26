14:34  26 серпня
В Україні до 31 жовтня продовжили карантин
15:22  26 серпня
Україна закриває кордон для іноземців до кінця вересня - Шмигаль
18:15  26 серпня
В зоні ООС минув місяць від початку перемир’я
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2020, 17:26 7

Хабар при закупівлі масок для ЗСУ: ДБР розсекретило матеріали справи

26 серпня 2020, 17:26 7
Читайте также на русском языке
Були оприлюднені записи розмов фігурантів
Були оприлюднені записи розмов фігурантів
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Державне бюро розслідувань розсекретило матеріали справи про хабар при закупівлі масок у Збройних силах.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зокрема, у відомстві оприлюднили відео розмов фігурантів справи. На ньому обговорювалася передача хабара і можливість "відкатів" при подальших закупівлях.

Зазначеним подіям передувала ретельна оперативна та слідча робота спільно із Службою безпеки Украйни та Офісом Генерального прокурора”, - йдеться в повідомленні.

В ДБР додали, що після проведення негласних розшукових дій було зафіксовано розмову працівника Державної інспекції енергетичного нагляду України з директором товариства під час передачі першої частини неправомірної вигоди у сумі 400 тисяч гривень.

Крім того, зафіксовано домовленість працівника Державної інспекції енергетичного нагляду з директором товариства щодо можливості "відкатів” на інших закупівлях.

Нагадаємо, раніше в Медичних силах ЗСУ викрили корупційну схему на 1 млн гривень. Офіцери вимагали хабар від постачальника медичних масок.

25 серпня суд заарештував трьох чиновників Збройних Сил, які вимагали хабар від постачальника медичних масок.

ДБР розслідування ЗСУ корупція справа маски
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У передвиборчому процесі буде задіяно пів мільйона членів комісій
25 серпня 2020, 17:20
Поліція закрила справу за фактом загибелі народного депутата Дмитра Тимчука
25 серпня 2020, 16:40
Кучер звільнив підозрюваного в корупції директора департаменту Харківської ОДА
25 серпня 2020, 15:45
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Вибори мера Житомира: всі свої
Івано-франківський феномен. Чому у мера Марцінківа немає конкурентів
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »