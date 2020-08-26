Хабар при закупівлі масок для ЗСУ: ДБР розсекретило матеріали справи

Були оприлюднені записи розмов фігурантів

Були оприлюднені записи розмов фігурантів

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань розсекретило матеріали справи про хабар при закупівлі масок у Збройних силах.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зокрема, у відомстві оприлюднили відео розмов фігурантів справи. На ньому обговорювалася передача хабара і можливість "відкатів" при подальших закупівлях.

Зазначеним подіям передувала ретельна оперативна та слідча робота спільно із Службою безпеки Украйни та Офісом Генерального прокурора”, - йдеться в повідомленні.

В ДБР додали, що після проведення негласних розшукових дій було зафіксовано розмову працівника Державної інспекції енергетичного нагляду України з директором товариства під час передачі першої частини неправомірної вигоди у сумі 400 тисяч гривень.

Крім того, зафіксовано домовленість працівника Державної інспекції енергетичного нагляду з директором товариства щодо можливості "відкатів” на інших закупівлях.

Нагадаємо, раніше в Медичних силах ЗСУ викрили корупційну схему на 1 млн гривень. Офіцери вимагали хабар від постачальника медичних масок.

25 серпня суд заарештував трьох чиновників Збройних Сил, які вимагали хабар від постачальника медичних масок.