Хабар при закупівлі масок для ЗСУ: ДБР розсекретило матеріали справи
Державне бюро розслідувань розсекретило матеріали справи про хабар при закупівлі масок у Збройних силах.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.
Зокрема, у відомстві оприлюднили відео розмов фігурантів справи. На ньому обговорювалася передача хабара і можливість "відкатів" при подальших закупівлях.
Зазначеним подіям передувала ретельна оперативна та слідча робота спільно із Службою безпеки Украйни та Офісом Генерального прокурора”, - йдеться в повідомленні.
В ДБР додали, що після проведення негласних розшукових дій було зафіксовано розмову працівника Державної інспекції енергетичного нагляду України з директором товариства під час передачі першої частини неправомірної вигоди у сумі 400 тисяч гривень.
Крім того, зафіксовано домовленість працівника Державної інспекції енергетичного нагляду з директором товариства щодо можливості "відкатів” на інших закупівлях.
Нагадаємо, раніше в Медичних силах ЗСУ викрили корупційну схему на 1 млн гривень. Офіцери вимагали хабар від постачальника медичних масок.
25 серпня суд заарештував трьох чиновників Збройних Сил, які вимагали хабар від постачальника медичних масок.