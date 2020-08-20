В Медицинских силах ВСУ разоблачили коррупционную схему на 1 млн гривен

Офицеры требовали взятку от поставщика медицинских масок

Офицеры требовали взятку от поставщика медицинских масок

Фото: СБУ

Службой безопасности Украины разоблачена масштабная коррупционная схема, организованная чиновниками командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины при закупке средств индивидуальной защиты для военнослужащих.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По данным предварительного расследования, махинацию организовали начальник управления командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Размер неправомерной выгоды был обусловлен объемом поставки - 1 грн с каждой маски.

Оперативники спецслужбы несколько дней назад задокументировали получение злоумышленниками первой части отката в размере 400 тыс. грн.

Задержали организаторов махинации в соответствии со ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче заключительной части отката - 600 тыс. грн", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что во время 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины выявила многомиллионную коррупционную схему при закупках для ремонта пассажирского подвижного состава "Укрзализныци".