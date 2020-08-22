В Киеве вандалы осквернили памятник возле музея Голодомора

Полиция устанавливает все обстоятельства преступления

Полиция устанавливает все обстоятельства преступления

Фото: holodomormuseum.org.ua

В ночь с 21 на 22 августа вандалы пытались разрушить скульптуру на территории Национального музея Голодомора-геноцида.

Об этом сообщает официальный сайт учреждения, передает RegioNews.

Теперь один из главных символов музея демонтировали для реставрации.

Руководство музея предварительно сообщает: на скульптуре нет повреждений. Национальный музей Голодомора-геноцида сделает все возможное, чтобы в ближайшее время скульптура вернулась на свое место", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте преступления работает полиция. По словам директора музея Олеси Стасюк, будет сделано все возможное, чтобы скульптуру побыстрее вернули в экспозицию музея.

Напомним, в Киеве украли 12 новых тросов для строительства Подольско-Воскресенского моста.

Полиция задержала вандала, который разбил въезд на Труханов остров и нанес ущерб на сумму в 300 тысяч гривен.