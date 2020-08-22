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22 августа 2020, 18:17 6

В Киеве вандалы осквернили памятник возле музея Голодомора

22 августа 2020, 18:17 6
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Полиция устанавливает все обстоятельства преступления
Полиция устанавливает все обстоятельства преступления
Фото: holodomormuseum.org.ua
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В ночь с 21 на 22 августа вандалы пытались разрушить скульптуру на территории Национального музея Голодомора-геноцида.

Об этом сообщает официальный сайт учреждения, передает RegioNews.

Теперь один из главных символов музея демонтировали для реставрации.

Руководство музея предварительно сообщает: на скульптуре нет повреждений. Национальный музей Голодомора-геноцида сделает все возможное, чтобы в ближайшее время скульптура вернулась на свое место", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте преступления работает полиция. По словам директора музея Олеси Стасюк, будет сделано все возможное, чтобы скульптуру побыстрее вернули в экспозицию музея.

Напомним, в Киеве украли 12 новых тросов для строительства Подольско-Воскресенского моста.

Полиция задержала вандала, который разбил въезд на Труханов остров и нанес ущерб на сумму в 300 тысяч гривен.

Киев преступление полиция вандализм памятник
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