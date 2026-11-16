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Из временно оккупированных общин Херсонской области на подконтрольную Украине территорию 16 ноября удалось вернуть еще троих детей. Это мальчики в возрасте от 5 до 17 лет. В настоящее время они находятся в безопасности и получают необходимую помощь

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает RegioNews .

По его словам, на временно оккупированной территории украинские дети продолжают испытывать давление российской пропаганды, а их право на собственную национальную идентичность нарушается.

"По каждой такой истории — детство, которое должно проходить без страха, обстрелов и принуждения. На пока оккупированной территории украинские дети продолжают жить под давлением российской пропаганды, а их право на собственную идентичность постоянно нарушается", — подчеркнул Прокудин.

Глава ОВА добавил, что самое важное сейчас – дети находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

Всего с начала 2026 года из временно оккупированной части Херсона удалось вернуть 256 детей.

К возвращению детей приняли участие команда Save Ukraine, партнеры и общественные организации в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Напомним, ранее из оккупации вернули 15-летнюю девочку. Известно, что кафиры угрожали забрать ее от семьи.