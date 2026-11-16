20:20  15 ноября
Отключение света 16 ноября: в Укрэнерго назвали графики
10:42  16 ноября
На Днепропетровщине таксист сливал россиянам позиции ВСУ
11:36  16 ноября
Во Львовской области "Жигули" столкнулись с автопоездом: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
16 ноября 2026, 16:58

С оккупированной Херсонщины вернули еще 3 детей: всего в этом году спасли 256

16 ноября 2026, 16:58
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Из временно оккупированных общин Херсонской области на подконтрольную Украине территорию 16 ноября удалось вернуть еще троих детей. Это мальчики в возрасте от 5 до 17 лет. В настоящее время они находятся в безопасности и получают необходимую помощь

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает RegioNews .

По его словам, на временно оккупированной территории украинские дети продолжают испытывать давление российской пропаганды, а их право на собственную национальную идентичность нарушается.

"По каждой такой истории — детство, которое должно проходить без страха, обстрелов и принуждения. На пока оккупированной территории украинские дети продолжают жить под давлением российской пропаганды, а их право на собственную идентичность постоянно нарушается", — подчеркнул Прокудин.

Глава ОВА добавил, что самое важное сейчас – дети находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

Всего с начала 2026 года из временно оккупированной части Херсона удалось вернуть 256 детей.

К возвращению детей приняли участие команда Save Ukraine, партнеры и общественные организации в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Напомним, ранее из оккупации вернули 15-летнюю девочку. Известно, что кафиры угрожали забрать ее от семьи.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дети Херсонская область возвращение детей ВОТ
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
Завысили стоимость ремонта на 13,7 млн грн: в Киеве разоблачили чиновников медуниверситета
16 ноября 2026, 18:58
В Тернопольской области за выходные произошло два ДТП: травмировались женщина и 15-летняя девушка
16 ноября 2026, 18:44
В Ровенской области мужчина за $8 тысяч обещал переправить двух военнообязанных за границу
16 ноября 2026, 18:25
Какова была цель того же интервью Мексиканца
16 ноября 2026, 18:15
ДТП с несовершеннолетним в Ровенской области: 20-летний мотоциклист предстанет перед судом
16 ноября 2026, 17:58
В Украине масштабные блекауты после обстрела
16 ноября 2026, 17:55
Пограничники эффектно накрыли огнем позиции россиян
16 ноября 2026, 17:40
В Харьковской области военному за 8,8 тысячи долларов пообещали оформить негодность к службе
16 ноября 2026, 17:38
В Киевской области чиновник ТЦК требовал взятку за снятие с розыска
16 ноября 2026, 17:25
В Киеве сменяют режим уличного освещения: как будут работать фонари ночью
16 ноября 2026, 17:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Андрусив
Юрий Касьянов
Все блоги »