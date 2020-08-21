Готовили провокации ко Дню независимости: в центре Киева задержали вооруженную банду

Правоохранители проводят обыски в квартире, где обнаружили незаконное оружие

Правоохранители проводят обыски в квартире, где обнаружили незаконное оружие

В Киеве на улице Шота Руставели возле офиса партии "Оппозиционная платформа -За жизнь" обнаружили квартиру с подозрительными людьми, которые могли готовить провокации ко Дню Независимости Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции в г. Киеве.

В столичную полицию поступило сообщение о том, что неустановленная группа лиц сохраняет в многоэтажке по улице Шота-Руставели 20 Б огнестрельное оружие без предусмотренного законом разрешения. К месту прибыли патрульные, оперативная группа и спецназовцы.

В квартире №16 на 2 этаже произошло задержание и сейчас обыскиваемого помещения.

Для выяснения анкетных данных, по информации полиции, шесть человек задержаны, они сейчас предоставляют показания.

На столичном Печерске правоохранители проверяют информацию относительно незаконного хранения оружия На месте происшествия работает... Опубликовано Полиция Киева Пятница, 21 августа 2020 г.

Однако, по свидетельствам очевидцев, правоохранители задержали более, чем 15 человек.

Также очевидцы рассказали, что квартира, в которой обнаружили незаконное оружие, является арендованной, а ее арендаторы постоянно заносили туда какие-то большие сумки, из квартиры почти не выходили, еду заказывали через службу доставки.

Другие детали происшествия пока не известны.

Напомним, сегодня в Киеве разоблачили конвертцентр, через деятельность которого бюджет терял сотни миллионов гривен.