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16 ноября 2026, 17:38

В Харьковской области военному за 8,8 тысячи долларов пообещали оформить негодность к службе

16 ноября 2026, 17:38
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харьковской области правоохранители разоблачили группу лиц, требовавших и получивших от военнослужащего ВСУ 8,8 тысячи долларов за оформление документов о непригодности к военной службе

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По версии следствия, участники группы действовали по предварительному сговору, имели распределенные роли и потребовали за изготовление медицинских документов с недостоверными сведениями. Речь шла, в частности, о составлении и выдаче заключения военно-врачебной комиссии о непригодности военнослужащего к службе с исключением из военного учета по состоянию здоровья.

В общем, за такие "услуги" фигуранты требовали от 5 до 10 тысяч долларов. От одного из военнослужащих они получили 8,8 тысяч долларов.

Во время обысков по местам жительства и деятельности подозреваемых правоохранители изъяли более 34 тысяч долларов, 9,8 тысяч евро, 145 фунтов стерлингов и более 45 тысяч гривен.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды.

Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и выясняют все обстоятельства преступления. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы, запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацию имущества.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники разоблачили мужчину, который пытался уехать из Украины за поддельным свидетельством о рождении третьего ребенка . Он признался, что купил документ через Telegram.

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