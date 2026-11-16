20:20  15 ноября
Отключение света 16 ноября: в Укрэнерго назвали графики
10:42  16 ноября
На Днепропетровщине таксист сливал россиянам позиции ВСУ
11:36  16 ноября
Во Львовской области "Жигули" столкнулись с автопоездом: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
16 ноября 2026, 17:19

В Киеве сменяют режим уличного освещения: как будут работать фонари ночью

16 ноября 2026, 17:19
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Киеве с 16 ноября сменяют режим работы наружного освещения. Яркость фонарей будет регулироваться в зависимости от времени суток, а в парках и скверах часть светильников будут выключать

Об этом сообщили в КП "Киевгорсвет", передает RegioNews .

Вечером — от включения освещения до начала комендантского часа — и утром после завершения светодиодные фонари с функцией дымирования будут работать на 50% мощности.

В парках и скверах в это время будет включаться только половина имеющихся светильников. Во время комендантского часа они будут отключены. В то же время на отдельных объектах будут включены электроснабжения линий освещения, чтобы заряжать автономные источники питания устройств системы централизованного оповещения.

Во время комендантского часа будет действовать следующий режим:

  • светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на 20% мощности;

  • светильники без функции дымирования будут включать в количестве 50% имеющихся на объекте.

Также в столице отключат архитектурно-декоративное освещение. Исключение будет сделано для подсветки перил на Аллее художников, функционального освещения Берестейского путепровода и памятника Михаилу Грушевскому на улице Владимирской. Эти объекты будут освещать до начала комендантского часа.

Кроме того, архитектурно-декоративное освещение смогут включать во время религиозных праздников в местах богослужений.

На восьми улицах и проспектах Киева будет действовать отдельный режим освещения. Там фонари с функцией дымования будут работать на полной мощности, а с полуночи до 6:00 яркость будут уменьшать до 50%.

Речь идет о таких улицах и проспектах:

  • бульвар Вацлава Гавела;

  • улица Выборгская - от улицы Академика Янгеля до улицы Вадима Гетьмана;

  • улица Николая Закревского;

  • улица Космонавта Поповича;

  • Лесной проспект;

  • улица Радужная;

  • улица Ревуцкого;

  • улица Академика Янгеля.

В КП "Киевгорсвет" объяснили, что изменения вводятся с учетом потребностей города, условий безопасности и необходимости рационального использования электроэнергии.

Напомним, что в Черниговской области судили мужчину, который угрожал застрелить работницу энергетической компании. Причиной стало отключение света.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев улица свет ночь
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
Завысили стоимость ремонта на 13,7 млн грн: в Киеве разоблачили чиновников медуниверситета
16 ноября 2026, 18:58
В Тернопольской области за выходные произошло два ДТП: травмировались женщина и 15-летняя девушка
16 ноября 2026, 18:44
В Ровенской области мужчина за $8 тысяч обещал переправить двух военнообязанных за границу
16 ноября 2026, 18:25
Какова была цель того же интервью Мексиканца
16 ноября 2026, 18:15
ДТП с несовершеннолетним в Ровенской области: 20-летний мотоциклист предстанет перед судом
16 ноября 2026, 17:58
В Украине масштабные блекауты после обстрела
16 ноября 2026, 17:55
Пограничники эффектно накрыли огнем позиции россиян
16 ноября 2026, 17:40
В Харьковской области военному за 8,8 тысячи долларов пообещали оформить негодность к службе
16 ноября 2026, 17:38
В Киевской области чиновник ТЦК требовал взятку за снятие с розыска
16 ноября 2026, 17:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Андрусив
Юрий Касьянов
Все блоги »