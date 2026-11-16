В Киеве сменяют режим уличного освещения: как будут работать фонари ночью
В Киеве с 16 ноября сменяют режим работы наружного освещения. Яркость фонарей будет регулироваться в зависимости от времени суток, а в парках и скверах часть светильников будут выключать
Об этом сообщили в КП "Киевгорсвет", передает RegioNews .
Вечером — от включения освещения до начала комендантского часа — и утром после завершения светодиодные фонари с функцией дымирования будут работать на 50% мощности.
В парках и скверах в это время будет включаться только половина имеющихся светильников. Во время комендантского часа они будут отключены. В то же время на отдельных объектах будут включены электроснабжения линий освещения, чтобы заряжать автономные источники питания устройств системы централизованного оповещения.
Во время комендантского часа будет действовать следующий режим:
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светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на 20% мощности;
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светильники без функции дымирования будут включать в количестве 50% имеющихся на объекте.
Также в столице отключат архитектурно-декоративное освещение. Исключение будет сделано для подсветки перил на Аллее художников, функционального освещения Берестейского путепровода и памятника Михаилу Грушевскому на улице Владимирской. Эти объекты будут освещать до начала комендантского часа.
Кроме того, архитектурно-декоративное освещение смогут включать во время религиозных праздников в местах богослужений.
На восьми улицах и проспектах Киева будет действовать отдельный режим освещения. Там фонари с функцией дымования будут работать на полной мощности, а с полуночи до 6:00 яркость будут уменьшать до 50%.
Речь идет о таких улицах и проспектах:
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бульвар Вацлава Гавела;
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улица Выборгская - от улицы Академика Янгеля до улицы Вадима Гетьмана;
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улица Николая Закревского;
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улица Космонавта Поповича;
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Лесной проспект;
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улица Радужная;
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улица Ревуцкого;
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улица Академика Янгеля.
В КП "Киевгорсвет" объяснили, что изменения вводятся с учетом потребностей города, условий безопасности и необходимости рационального использования электроэнергии.
Напомним, что в Черниговской области судили мужчину, который угрожал застрелить работницу энергетической компании. Причиной стало отключение света.