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16 ноября 2026, 17:40

Пограничники эффектно накрыли огнем позиции россиян

16 ноября 2026, 17:40
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Фото из открытых источников
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Военные показали свежие кадры из Южно-Слобожанского направления. Украинские защитники ударили по укрытиям россиян

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу военных отдела пограничной службы "Черновцы". Во время боевого задания под огнем защитников оказались вражеские укрытия, позиции и места нахождения личного состава.

"Благодаря слаженной работе операторов ударных БПЛА противник понес потери, а его оборонительная инфраструктура — повреждения", - говорят военные.

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.

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