На Николаевщине произошло смертельное ДТП с фурой: погибли двое человек

Еще двое пострадавших госпитализированы

Еще двое пострадавших госпитализированы

Фото: ГСЧС

Ночью в субботу на трассе Благовещенское-Николаев произошло лобовое столкновение легковушки Оpel Vectra и грузовика DAF. В результате столкновения двое людей получили ранения и были госпитализированы, а еще двое погибли.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

В медицинское учреждение были госпитализированы двое пострадавших мужчин - 1991 года рождения и 1984 - они находились в состоянии средней тяжести и крайне тяжелом состоянии.

Тела двух погибших мужчин (пассажира 1983 г.р. и водителя 1987 г.р.), используя гидравлический инструмент деблокировали спасатели", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля DAF не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области на трассе Киев-Одесса в результате столкновения двух автобусов погибли два человека, еще 10 пострадали.