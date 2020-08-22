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22 августа 2020, 11:46 6

На Николаевщине произошло смертельное ДТП с фурой: погибли двое человек

22 августа 2020, 11:46 6
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Еще двое пострадавших госпитализированы
Еще двое пострадавших госпитализированы
Фото: ГСЧС
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Ночью в субботу на трассе Благовещенское-Николаев произошло лобовое столкновение легковушки Оpel Vectra и грузовика DAF. В результате столкновения двое людей получили ранения и были госпитализированы, а еще двое погибли.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

В медицинское учреждение были госпитализированы двое пострадавших мужчин - 1991 года рождения и 1984 - они находились в состоянии средней тяжести и крайне тяжелом состоянии.

Тела двух погибших мужчин (пассажира 1983 г.р. и водителя 1987 г.р.), используя гидравлический инструмент деблокировали спасатели", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля DAF не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области на трассе Киев-Одесса в результате столкновения двух автобусов погибли два человека, еще 10 пострадали.

ГСЧС спасатели полиция ДТП Фура
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