На Полтавщине в аварии погибли двое детей и взрослый

Еще четверо людей пребывают в больницах

Еще четверо людей пребывают в больницах

Фото: Нацполиция

Сегодня ночью в Полтавской области произошли два ДТП - в Полтавском и Глобинском районах. В результате аварий погибли двое малолетних детей и один взрослый. Еще четверо людей с травмами различного уровня тяжести пребывают в медицинских учреждениях.

Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Так, в Полтавском районе в ДТП попали автомобиль Volvo S60 под управлением водителя 1990 года рождения и грузовой автомобиль MAN под управлением водителя 1994 г.р.

В результате столкновения от полученных травм на месте погибли водитель и пассажиры легковушки. Женщина, которая пребывала в автомобиле получила повреждения и в тяжелом состоянии доставлена в первую клиническую больницу Полтавы.

В Глобинском районе местный житель, управляя мопедом "Альфа" не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель мопеда получил травмы и был доставлен в местную больницу.

Причины и обстоятельства двух ДТП выясняет полиция.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине произошло смертельное ДТП с фурой: погибли двое человек.