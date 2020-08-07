В Киеве украли 12 новых тросов для строительства Подольско-Воскресенского моста

Полиция начала поиски воров

Полиция начала поиски воров

Фото: The village Ukraine

Злоумышленники украли 12 новых вантов (тросов), которые Киев получил от немецкого производителя. Они должны были держать конструкцию Подольско-Воскресенского моста.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook, пишет Regionews.

По словам Кличко, молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, которые были одеты в спецодежду дорожников, оттеснили и блокировали сотрудников охраны мостового перехода.

Нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вантов, которые город получил от немецкого производителя. Это тросы, которые должны держать конструкцию моста.

Представители заказчика строительства срочно обратились к Национальной полиции в совершении преступления и предоставили информацию с камер видеонаблюдения с четким изображением автотранспорта злоумышленников. Потерпевшие охранники дали показания правоохранителям.

D настоящее время открыто уголовное производство и ведется следствие.

По словам Кличко,через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании забрать ванты с объекта.

И я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства", - заявил Кличко.

Друзья! Киевляне! Хочу сообщить, что я обратился к правоохранительным органам, в частности к полиции, о бандитских действий, которые... Опубликовано Виталием Кличко Пятница, 7 августа 2020 г.

Напомним, в минувшие выходные полиция задержала вандала, который разбил въезд на Труханов остров и нанес ущерб на сумму в 300 тысяч гривен.