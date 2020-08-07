В Киеве украли 12 новых тросов для строительства Подольско-Воскресенского моста
Злоумышленники украли 12 новых вантов (тросов), которые Киев получил от немецкого производителя. Они должны были держать конструкцию Подольско-Воскресенского моста.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook, пишет Regionews.
По словам Кличко, молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, которые были одеты в спецодежду дорожников, оттеснили и блокировали сотрудников охраны мостового перехода.
Нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вантов, которые город получил от немецкого производителя. Это тросы, которые должны держать конструкцию моста.
Представители заказчика строительства срочно обратились к Национальной полиции в совершении преступления и предоставили информацию с камер видеонаблюдения с четким изображением автотранспорта злоумышленников. Потерпевшие охранники дали показания правоохранителям.
D настоящее время открыто уголовное производство и ведется следствие.
По словам Кличко,через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании забрать ванты с объекта.
И я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства", - заявил Кличко.
Друзья! Киевляне! Хочу сообщить, что я обратился к правоохранительным органам, в частности к полиции, о бандитских действий, которые...Опубликовано Виталием Кличко Пятница, 7 августа 2020 г.
Напомним, в минувшие выходные полиция задержала вандала, который разбил въезд на Труханов остров и нанес ущерб на сумму в 300 тысяч гривен.