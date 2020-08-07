14:46  07 августа
"Слуги народа" "уменьшили" площадь Волыни в тысячу раз
18:46  07 августа
На Киевщине и Тернопольщине незаконно присвоили 7 миллионов соцвыплат участникам АТО
18:17  07 августа
В зоне ООС в течение суток боевики трижды нарушали режим тишины
UA | RU
UA | RU
07 августа 2020, 18:01 2

В Киеве украли 12 новых тросов для строительства Подольско-Воскресенского моста

07 августа 2020, 18:01 2
Читайте також українською мовою
Полиция начала поиски воров
Полиция начала поиски воров
Фото: The village Ukraine
Читайте також
українською мовою

Злоумышленники украли 12 новых вантов (тросов), которые Киев получил от немецкого производителя. Они должны были держать конструкцию Подольско-Воскресенского моста.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook, пишет Regionews.

По словам Кличко, молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, которые были одеты в спецодежду дорожников, оттеснили и блокировали сотрудников охраны мостового перехода.

Нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вантов, которые город получил от немецкого производителя. Это тросы, которые должны держать конструкцию моста.

Представители заказчика строительства срочно обратились к Национальной полиции в совершении преступления и предоставили информацию с камер видеонаблюдения с четким изображением автотранспорта злоумышленников. Потерпевшие охранники дали показания правоохранителям.

D настоящее время открыто уголовное производство и ведется следствие.

По словам Кличко,через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании забрать ванты с объекта.

И я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства", - заявил Кличко.

Друзья! Киевляне! Хочу сообщить, что я обратился к правоохранительным органам, в частности к полиции, о бандитских действий, которые...

Опубликовано Виталием Кличко Пятница, 7 августа 2020 г.

Напомним, в минувшие выходные полиция задержала вандала, который разбил въезд на Труханов остров и нанес ущерб на сумму в 300 тысяч гривен.

строительство Киев кража полиция мост Виталий Кличко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Киеве задержали организатора контрабанды тяжелых наркотиков из Европы
07 августа 2020, 16:09
"Укрзализныця" оснастит вагоны видеокамерами и сигнальными кнопками
07 августа 2020, 16:02
Женщина грозится себя поджечь в Офисе Генпрокурора
07 августа 2020, 15:22
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »