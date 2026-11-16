В Киевской области чиновник ТЦК требовал взятку за снятие с розыска

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В Киевской области чиновник ТЦК получил подозрение. Он требовал взятку с мужа

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили действующего сотрудника одного из районных ТЦК Киевской области. Он требовал деньги за снятие военнообязанных граждан из розыска. Свои "услуги" он оценивал в 1500 долларов. Его задержали сразу после получения денег.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры объявили фигуранту о подозрении, по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2).

Напомним, что в Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации. Организатором схемы оказалась адвокат.