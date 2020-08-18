Неизвестные "заминировали" морской порт в Николаеве

Полицейские устанавливают личность злоумышленников

Полицейские устанавливают личность злоумышленников

Фото: Нацполиция

В Корабельном районе Николаева работники полиции и спасатели проверяют сообщение о заминировании специализированного морского порта "НикаТера".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области, передает RegioNews.

Информация о заминировании порта поступила в полицию утром 18 августа.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Корабельного отдела полиции, сотрудники взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками, а также все службы экстренного вызова", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, продолжается обследование помещений порта, а также другие следственные мероприятия.

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