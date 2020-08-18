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18 серпня 2020, 13:55 7

Невідомі "замінували" морський порт у Миколаєві

18 серпня 2020, 13:55 7
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Поліцейські встановлюють особу зловмисників
Фото: Нацполіція
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У Корабельному районі Миколаєва працівники поліції та рятувальники перевіряють повідомлення про замінування спеціалізованого морського порту “НікаТера”.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Миколаївській області, передає RegioNews.

Інформація про замінування порту надійшла до правоохоронців зранку 18 серпня.

До місця події негайно прибули слідчо-оперативна група Корабельного відділу поліції, співробітники вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками, а також усі служби екстреного викликуу”, - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, триває обстеження приміщень порту, а також інші слідчі заходи.

Напомним, в Николаеве депутатов от "ОПЗЖ" забросали яйцами. Гнев "правых" активистов спровоцировали заявления о выборах на Донбассе.

мінування розслідування поліція порт Миколаїв
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