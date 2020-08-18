Невідомі "замінували" морський порт у Миколаєві
У Корабельному районі Миколаєва працівники поліції та рятувальники перевіряють повідомлення про замінування спеціалізованого морського порту “НікаТера”.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Миколаївській області, передає RegioNews.
Інформація про замінування порту надійшла до правоохоронців зранку 18 серпня.
До місця події негайно прибули слідчо-оперативна група Корабельного відділу поліції, співробітники вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками, а також усі служби екстреного викликуу”, - йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, триває обстеження приміщень порту, а також інші слідчі заходи.
Напомним, в Николаеве депутатов от "ОПЗЖ" забросали яйцами. Гнев "правых" активистов спровоцировали заявления о выборах на Донбассе.