Невідомі "замінували" морський порт у Миколаєві

Поліцейські встановлюють особу зловмисників

Поліцейські встановлюють особу зловмисників

Фото: Нацполіція

У Корабельному районі Миколаєва працівники поліції та рятувальники перевіряють повідомлення про замінування спеціалізованого морського порту “НікаТера”.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Миколаївській області, передає RegioNews.

Інформація про замінування порту надійшла до правоохоронців зранку 18 серпня.

До місця події негайно прибули слідчо-оперативна група Корабельного відділу поліції, співробітники вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками, а також усі служби екстреного викликуу”, - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, триває обстеження приміщень порту, а також інші слідчі заходи.

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