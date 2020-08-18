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18 августа 2020, 12:16 6

В центре Киева спецназ задержал мужчину с наркотиками

18 августа 2020, 12:16 6
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Фото: Нацполиция
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На столичном Печерске на улице Парковая спецназовцы задержали мужчину с расфасованными наркотиками. Правоохранители изъяли у мужчины 13 пакетиков с расфасованным веществом.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Остановили мужчину, который при себе имел расфасованное в зип-пакетики кристаллическое вещество белого цвета, похожее на наркотическое. Для документирования события спецназовцы вызвали на место следственно-оперативную группу районного управления полиции", - сказано в сообщении.

У мужчины изъяли13 пакетиков с расфасованным веществом. По его словам, это - наркотики "соли". Изъятое подозрительное вещество направили на экспертизу.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний местный житель.

Ранее сообщалось, что в Одессе Служба безопасности Украины блокировала контрабанду психотропных веществ из стран Евросоюза на 1,3 миллиона гривен по ценам "черного рынка".

наркотики преступление полиция правоохранители Нацполиция
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