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18 августа 2020, 10:16 10

Дела Майдана: завершено расследование в отношении экс-следователя милиции Киева

18 августа 2020, 10:16 10
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Бывший милиционер при отсутствии каких-либо доказательств незаконно задержал одного из участников Революции Достоинства
Бывший милиционер при отсутствии каких-либо доказательств незаконно задержал одного из участников Революции Достоинства
Фото: из открытых источников
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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего старшего следователя одного из райотделов ГУ МВД Украины в г. Киеве, сейчас адвоката. Он подозревается в незаконном задержании участника Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следствием установлено, что милиционер 21 января 2014 года, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению правонарушения, совершил служебный подлог, незаконно задержал и вручил подозрение одному из участников акций протеста.

Старший следователь безосновательно подал в один из районных судов города Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевшего пресечения в виде содержания под стражей, которое судом удовлетворено", - говорится в сообщении.

Бывший следователь милиции подозревается в:

  • злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК);
  • служебном подлоге (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК);
  • заведомо незаконном задержании (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК);
  • привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК);
  • незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК).

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал экс-заместителя главы СБУ. Экс-правоохранителя подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года

ГБР закон полиция дела Майдана правоохранители
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