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17 августа 2020, 15:27 4

В Николаеве депутатов от "ОПЗЖ" забросали яйцами

17 августа 2020, 15:27 4
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Фото: НикВести
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В холле сессионного зала Николаевского областного совета депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» забросали сырыми яйцами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Новости-N".

По данным издания депутаты областного и городского советов, представляющие группу "Оппозиционной платформы — За жизнь", проводили брифинг по поводу необходимости предоставления возможности голосовать на предстоящих выборах жителям подконтрольной Украине территории Донбасса.

В конце брифинга депутатам начал задавать вопрос один из представителей "Нацкорпуса", после чего с разных сторон в спикеров полетели куриные яйца.

Сами активисты, которые бросали продукты, отрицают что они представители "Нацкорпуса".

В данный момент молодые люди задержаны правоохранителями, ожидается приезд следственно-оперативной группы.

Предварительно, ни в одного депутата активистам попасть не удалось, однако стены и пол в холле сессионного зала оказались залиты разбитыми сырыми яйцами.

Напомним, на днях В Николаеве неизвестные поиздевались над офисом партии Шария , расписав его неприличными надписями.

выборы Донбасс ОПЗЖ облсовет яйца Николаев горсовет Нацкорпус депутаты
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