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14 августа 2020, 11:37 2

В Одессе СБУ остановила контрабанду тяжелых наркотиков на 1,3 миллиона

14 августа 2020, 11:37 2
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Организатор наркотрафика задержан
Организатор наркотрафика задержан
Фото: СБУ
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В Одессе Служба безопасности Украины блокировала контрабанду психотропных веществ из стран Евросоюза на 1,3 миллиона гривен по ценам "черного рынка".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, наркотики злоумышленник заказывал за рубежом на специализированном сайте. В Украину "товар" попадал через сервисы международной почтовой связи под видом косметической продукции.

Клиентов одессит подыскивал через интернет. Задержали злоумышленника рядом с почтовым отделением после получения очередного отправления.

Во время обысков по месту жительства одессита и в его автомобиле обнаружены расфасованные психотропные вещества и оборудование для упаковки. Также правоохранители нашли у злоумышленника переписки с заказчиками "товара", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено подозрение в контрабанде наркотических средств, проводятся следственные действия.

Напомним, СБУ разоблачила межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Ежемесячно банда "отмывала" почти полмиллиарда гривен.

Одесса контрабанда СБУ наркотики задержание
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