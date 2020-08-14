В Одессе СБУ остановила контрабанду тяжелых наркотиков на 1,3 миллиона
В Одессе Служба безопасности Украины блокировала контрабанду психотропных веществ из стран Евросоюза на 1,3 миллиона гривен по ценам "черного рынка".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, наркотики злоумышленник заказывал за рубежом на специализированном сайте. В Украину "товар" попадал через сервисы международной почтовой связи под видом косметической продукции.
Клиентов одессит подыскивал через интернет. Задержали злоумышленника рядом с почтовым отделением после получения очередного отправления.
Во время обысков по месту жительства одессита и в его автомобиле обнаружены расфасованные психотропные вещества и оборудование для упаковки. Также правоохранители нашли у злоумышленника переписки с заказчиками "товара", - говорится в сообщении.
Задержанному сообщено подозрение в контрабанде наркотических средств, проводятся следственные действия.
Напомним, СБУ разоблачила межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Ежемесячно банда "отмывала" почти полмиллиарда гривен.