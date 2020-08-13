СБУ разоблачила межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий

Ежемесячно банда "отмывала" почти полмиллиарда гривен

Ежемесячно банда "отмывала" почти полмиллиарда гривен

В Днепре Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти в полмиллиарда гривен ежемесячно.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным следствия, организаторы "конверта" проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

По заказу "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом.

За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

Во время обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

Принимаются меры для наложения ареста на изъятое имущество, блокировки счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины разоблачила ряд отечественных компаний экспресс-доставки на многомиллионном уклонении от уплаты таможенных сборов и платежей.