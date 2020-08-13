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13 августа 2020, 20:53 4

СБУ предупредила доведение до банкротства государственного предприятия

13 августа 2020, 20:53 4
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Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм доведения до фиктивного банкротства одного из крупнейших государственных предприятий в сфере животноводства с разветвленной сетью региональных филиалов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, в течение 2018-2019 годов руководство госпредприятия подписало несколько десятков заведомо убыточных договоров с подконтрольной им агрофирмой. Чиновники способствовали заключению контрактов об оказании хозяйственных услуг и закупку сельхозпродукции по завышенным ценам.

Таким образом перед коммерческой структурой был искусственно сформирован долг в свыше 60 млн грн. Погашение этой фиктивной кредитной задолженности агрофирма пыталась добиться за счет имущества госпредприятия.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 18 обысков по местам жительства и в офисах фигурантов производства в Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Луганской, Киевской областях и в столице. Изъято бухгалтерскую документацию, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Напомним, сегодня же СБУ разоблачила межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий .

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