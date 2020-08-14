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14 серпня 2020, 11:37 2

В Одесі СБУ зупинила контрабанду важких наркотиків на 1,3 мільйони

14 серпня 2020, 11:37 2
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Організатора наркотрафіку затримано
Організатора наркотрафіку затримано
Фото: СБУ
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В Одесі Служба безпеки України блокувала контрабанду психотропних речовин із країн Євросоюзу на 1,3 мільйона гривень за цінами "чорного ринку".

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, наркотики зловмисник замовляв за кордоном на спеціалізованому сайті. В Україну "товар" потрапляв через сервіси міжнародного поштового зв’язку під виглядом косметичної продукції.

Клієнтів одесит підшукував через інтернет. Затримали зловмисника поряд із поштовим відділенням після одержання чергового відправлення.

Під час обшуків за місцем проживання одесита та в його автомобілі виявлено розфасовані психотропні речовини і обладнання для пакування. Також правоохоронці знайшли у зловмисника листування із замовниками "товару", - йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру в контрабанді наркотичних засобів, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, СБУ викрила міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств. Щомісяця банда "відмивала" майже півмільярда гривень.

Одеса контрабанда СБУ наркотики затримання
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