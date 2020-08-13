В Одессе задержали организаторов финансовой пирамиды на 8 миллионов гривен

От действий злоумышленников пострадали более 100 человек

От действий злоумышленников пострадали более 100 человек

Фото: Нацполиция

Национальная полиция разоблачила организаторов финансовой пирамиды, которые обманули вкладчиков на более чем 8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили трех администраторов интернет-проекта в мошенничестве, они создали более 10 сайтов, где предлагали гражданам получать пассивный доход от инвестирования в "перспективную" компанию.

Администраторы сайта принимали деньги вкладчиков на криптовалютные и электронные кошельки. Инвесторы вкладывали не менее 300 долларов. Получив деньги, мошенники блокировали пользователей", - говорится в сообщении.

По результатам обыска в Одессе были изъяты компьютеры, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи. От мошеннических действий пострадали более 100 человек.

Сейчас правоохранители устанавливают пострадавших от действий злоумышленников. Открыто уголовное производство по факту мошенничества, им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, в Киеве задержана группировка, которая пыталась продать комплекс мониторинга мобильной связи. В состав группировки входило несколько жителей столицы и специалисты сферы IT.