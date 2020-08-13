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13 августа 2020, 16:41 1

В полиции Запорожской области обнаружили признаки коррупционных деяний

13 августа 2020, 16:41 1
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Материалы расследования переданы в ГБР
Материалы расследования переданы в ГБР
Фото из открытых источников
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Начальник ГУПН Запорожской области Николай Лушпиенко заявил о передаче материалов о финансовых нарушениях в его ведомстве следователям Госбюро расследований.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Запорожской области.

По словам Лушпиенко, нарушения касались закупок для подразделений ГУНП. Они были выявлены сотрудниками Департамента внутренней безопасности в ходе аудита, продолжающегося с начала 2020 года.

Есть моменты, которые невозможно исследовать в рамках служебного расследования, для этого нужны следственные действия. Это можно сделать только в рамках уголовных производств. Поэтому материалы передали в Госбюро расследований. Оперативное сопровождение осуществляет запорожское управление внутренней безопасности", - рассказал Лушпиенко.

Полицейский упомянул, что речь идет о нарушениях при закупке квадрокоптеров, батарей для модульных домиков на полигонах, оргтехники, компьютеров, жилья для полицейских.

Факты выявлены по инициативе руководства ГУНП", - заявил Лушпиенко.

Напомним, сегодня Офис генпрокурора обязали открыть дело против нардепа Геруса за неуплату налогов.

ГБР расследование полиция коррупция закупки Запорожье
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