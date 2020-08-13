В Киеве задержана группировка, которая пыталась продать комплекс мониторинга мобильной связи

В состав группировки входило несколько жителей столицы и специалисты сферы IT

В состав группировки входило несколько жителей столицы и специалисты сферы IT

Фото: СБУ

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве участников организованной группы, которые пытались реализовать мощное специальное техническое средство негласного получения информации за 500 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Фигуранты, используя высокотехнологичное оборудование, нелегально разработали для продажи комплекс мониторинга мобильной связи.

Устройство дает возможность снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи, в частности "прослушивать" телефонные разговоры и контролировать интернет-трафик", - говорится в сообщении.

Во время спецоперации СБУ были задержаны три участника группировки при получении от заказчика всей суммы денег.

Мастерская была оборудована по месту проживания одного из фигурантов дела.

В ходе обысков по месту проживания и работы фигурантов было изъято оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.

Напомним, СБУ подозревает одного из экс-чиновников ДФС в миллионных злоупотреблениях. Из-за его неправомерных действий государственному бюджету было нанесено более 3 млн грн убытков.