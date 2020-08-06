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06 августа 2020, 08:38 1

В Луганской области возле газопровода обнаружили взрывное устройство

06 августа 2020, 08:38 1
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Полиция смогла предотвратить террористический акт
Фото: Facebook
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В Новоайдарском районе Луганской области неизвестные установили самодельное взрывное устройство возле опоры газопровода.

Об этом в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай, передает RegioNews.

Бомбу обнаружил диспетчер аварийной газовой службы во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка.

На место происшествия выехали специалисты взрывотехники, следственно-оператина группа и личный состав местного отдела полиции, а также руководство ГУНП. Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа", - говорится в сообщении.

Взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство, на месте происшествия продолжают работать правоохранители.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к преступлению. Было возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения теракта.

Напомним, в зоне ООС обнаружили схрон с взрывчаткой, оснащен так называемым "МГБ ДНР", взрывчатку планировали использовать для терактов.

Луганская область газ взрыв теракт полиция СБУ
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