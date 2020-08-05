В зоне ООС обнаружили схрон с взрывчаткой, оснащен так называемым "МГБ ДНР"

Взрывчатку планировали использовать для терактов

Взрывчатку планировали использовать для терактов

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области схрон с взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого «МГБ ДНР» планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Арсенал был оснащен в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне.

По оперативной информации, его оборудовал представитель "силового блока" террористов в своем прежнем доме. Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах.

В тайнике правоохранители обнаружили более 5 килограммов тротила, 3 килограмма пластида, 3 ручные противотанковые гранатомета, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонатора, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Продолжаются следственные действия, устанавливаются источники происхождения оружия и взрывчатки и обстоятельства подготовки к подрывной деятельности.

Напомним, 20 июля на Луганщине выявили схрон вражеских боеприпасов.