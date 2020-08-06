У Луганській області біля газопроводу виявили вибуховий пристрій

Поліція змогла запобігти терористичному акту

Поліція змогла запобігти терористичному акту

Фото: Facebook

Про це у Facebook повідомила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай, передає RegioNews.

Бомбу виявив диспетчер аварійної газової служби під час обходу газопроводу поблизу с. Пурдівка.

На місце події виїхали фахівці вибухотехніки, слідчо-оператина група та особовий склад місцевого відділу поліції, а також керівництво ГУНП. Поліцейські оточили місце події та перекрили дорожній рух, а спеціалісти газової служби зупинили подачу газу", - йдеться в повідомленні.

Вибухотехніки знешкодили саморобний вибуховий пристрій, на місці події продовжують працювати правоохоронці.

Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання особи, причетної до злочину. Було порушено кримінальну справу за фактом спроби вчинення теракту.

Нагадаємо, у зоні ООС виявили схрон із вибухівкою, облаштований так званим "МДБ ДНР", вибухівку планували використати для терактів.