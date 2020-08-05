На Сумщине задержали на взятке одного из руководителей Государственной экологической инспекции

Чиновник требовал взятки от местных предпринимателей, деятельность которых связана с вредным производством

Чиновник требовал взятки от местных предпринимателей, деятельность которых связана с вредным производством

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время получения взятки заместителя начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

За вознаграждение чиновник не отражал в актах проверок выявлены превышения допустимых норм выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и способствовал получению разрешений на проведение вредных работ. Такие действия могли привести к обострению экологической ситуации в регионе и нанести вред здоровью местного населения.

Задержали злоумышленника в центре Сум соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки от руководителя одного из строительных предприятий города.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Проверяется причастность других должностных лиц экологической инспекции в коррупционной схемы.

Напомним, вчера чиновника Киевской ОГА разоблачили на взятке в 200 тысяч гривен.