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05 августа 2020, 15:36 4

В Виннице СБУ проводит обыски в городском центре муниципальных систем

05 августа 2020, 15:36 4
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Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы
Фото: скриншот видео
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Правоохранители разоблачили преступную схему городского исполкома, по которой жители города платили за коммунальные услуги частной структуре.

Об этом сообщает местное издание 20minut.ua, передает RegioNews.

Также появилась официальная информация от Управления СБУ в Винницкой области:

По данным издания, в 2013 году чиновники продали коммунальный Вычислительный центр ЖКХ частному Центру муниципальных систем управления, а также его недвижимое имущество.

Официально коммунальное предприятие прекратило свою деятельность 30 октября 2013 года.

В 2012 году КП-ВЦ ЖКХ стал соучредителем проекта pay.vn.ua, с помощью которого жители Винницы оплачивают коммунальные услуги онлайн. Сегодня на этом сайте стоит копирайт ООО "Центр муниципальных систем управления", - пишет издание.

Журналисты утверждают, что таким образом, жители города платят за коммунальные услуги этой частной структуре, что приводит к потерям государственного бюджета. По этому делу СБУ проводит обыски.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с запретом занимать должности и конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области СБУ разоблачила многомиллионные хищения бюджетных средств. Участники аферы присвоили деньги, выделенные на строительство амбулаторий.

обыск криминал СБУ Винница коммунальные услуги коррупция
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