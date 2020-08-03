16:16  03 августа
В "красной зоне" Буковины усилили карантин
11:32  03 августа
Городской совет Тернополя выступил против внесения города в красную зону
08:15  03 августа
На Донбассе боевики дважды нарушили режим перемирия - штаб
UA | RU
UA | RU
03 августа 2020, 13:33

В Одесской области обнаружили рекордную партию кокаина ценой более чем 200 миллионов

03 августа 2020, 13:33
Читайте також українською мовою
В Украину пытались завезти 56,4 кг кокаина из Эквадора
В Украину пытались завезти 56,4 кг кокаина из Эквадора
Фото: dpsu
Читайте також
українською мовою

В морском порту "Южный" Одесской области обнаружили рекордную партию кокаина на более чем 200 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, передает RegioNews.

Известно, что наркотики пытались ввезти в Украину в контейнере с бананами, они былм скрыты в вентиляционных люках.

Кокаин расфасованный в 47 брикетах. Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату", - сообщили пограничники.

По данному факту возбуждено дело по ст.305 Уголовного кодекса Украины "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Напомним, в Одесской области обнаружили плантацию конопли с "товаром" на 40 миллионов гривен. Правоохранители насчитали на плантации более 1700 кустов.

Одесса наркотики СБУ задержание партия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Мэрия Одессы потратит четыре миллиона на концерт ко Дню города
02 августа 2020, 17:49
В Одесской области обнаружили плантацию конопли с "товаром" на 40 миллионов гривен
02 августа 2020, 11:35
В Одесском СИЗО открыли платные камеры с кондиционером и бойлером
01 августа 2020, 16:45
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Глава Херсонской ОГА об Александре Дубинском, жалобах Арахамии и скандальных танцах на 8 марта
Политические маски-шоу. Кто заказал губернатора Полтавщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »