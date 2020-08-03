В Одесской области обнаружили рекордную партию кокаина ценой более чем 200 миллионов

В Украину пытались завезти 56,4 кг кокаина из Эквадора

В Украину пытались завезти 56,4 кг кокаина из Эквадора

Фото: dpsu

В морском порту "Южный" Одесской области обнаружили рекордную партию кокаина на более чем 200 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, передает RegioNews.

Известно, что наркотики пытались ввезти в Украину в контейнере с бананами, они былм скрыты в вентиляционных люках.

Кокаин расфасованный в 47 брикетах. Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату", - сообщили пограничники.

По данному факту возбуждено дело по ст.305 Уголовного кодекса Украины "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Напомним, в Одесской области обнаружили плантацию конопли с "товаром" на 40 миллионов гривен. Правоохранители насчитали на плантации более 1700 кустов.