Мэрия Одессы потратит четыре миллиона на концерт ко Дню города
Шоу планируют провести на Потемкинской лестнице
Шоу планируют провести на Потемкинской лестнице
Одесская мэрия потратит 4 миллиона гривен на масштабный концерт ко Дню города
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание Культурометр.
Департамент культуры и туризма Одесской мэрии объявил крупный тендер на проведение масштабного концерта ко Дню города на Потемкинской лестнице.
Общая стоимость 4 лотов более 4 млн гривен. Самый дорогой из них — организация гала-концерта к 226-летию Одессы. За него предлагают 3,6 млн гривен. Затем идут лоты по установке сцены за 200 тыс., аренда звукового оборудования — 140 тыс. и аренда видеообрудования за 160 тыс. гривен.
Напомним, вчера в Одесском СИЗО открыли платные камеры с кондиционером и бойлером.
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