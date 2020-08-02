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02 августа 2020, 17:49 3

Мэрия Одессы потратит четыре миллиона на концерт ко Дню города

02 августа 2020, 17:49 3
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Шоу планируют провести на Потемкинской лестнице
Шоу планируют провести на Потемкинской лестнице
Фото: Культурометр
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Одесская мэрия потратит 4 миллиона гривен на масштабный концерт ко Дню города

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание Культурометр.

Департамент культуры и туризма Одесской мэрии объявил крупный тендер на проведение масштабного концерта ко Дню города на Потемкинской лестнице.

Общая стоимость 4 лотов более 4 млн гривен. Самый дорогой из них — организация гала-концерта к 226-летию Одессы. За него предлагают 3,6 млн гривен. Затем идут лоты по установке сцены за 200 тыс., аренда звукового оборудования — 140 тыс. и аренда видеообрудования за 160 тыс. гривен.

Напомним, вчера в Одесском СИЗО открыли платные камеры с кондиционером и бойлером.

Одесса концерт День города тендер горсовет
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