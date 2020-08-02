В Одесской области обнаружили плантацию конопли с "товаром" на 40 миллионов гривен

Правоохранители насчитали на плантации более 1700 кустов

Правоохранители насчитали на плантации более 1700 кустов

Фото: Госпогранслужба Украины

Пограничники Измаильского отряда Морской охраны обнаружили в Ренийском районе Одесской области плантацию конопли с капельным орошением.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, пишет RegioNews.

В целом выявлено четыре участка конопляного поля общей площадью около 60 тыс кв. м.

Стоимость выявленного зелья на "черном рынке" может достигать 40 млн грн.

Как отмечается, производители дурмана хорошо продумали расположение своего "хозяйства" среди заводнених участков побережья междуозерного канала, куда и осведомленным специалистам добраться сложно.

В Одесской области обнаружена плантация конопли на 40 млн гривен. Пограничники Измаильского отряда Морской охраны в... Опубликовано Государственная пограничная служба Украины Суббота, 1 августа 2020 года.

Напомним, на прошлой неделе полиция изъяла в Киеве наркотики на 5 миллионов гривен.