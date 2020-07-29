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29 июля 2020, 10:12 5

"Четко прописанный алгоритм": в Минздраве объяснили, что делать украинцам при возвращении из "красных зон"

29 июля 2020, 10:12 5
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В обновленный список "красной зоны" попала Болгария, Румыния и Албания
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как действовать гражданам Украины, которые возвращаются из стран, где сложная эпидемиологическая ситуация. Накануне министерство расширило список "красной зоны".

Об этом он сообщил в эфире "Сниданка с 1+1", передает RegioNews.

По его словам, Минздрав определяет перечень стран, вошедших в "красную" или "зеленую" зону. Там очень четкий показатель по заболеваемости, уровню активных больных. Четко прописан алгоритм, что делают люди, которые прилетают из "красной" зоны.

На пограничной службе они должны установить приложение "Дій вдома", для удобства наших граждан мы ввели дополнительную опцию - сделать ПЦР-тест, перечень лабораторий есть на сайте Минздрава. Сразу эта информация передается в полицию, и человек снимается с контроля в приложении "Дій вдома",- сказал Степанов.

Напомним, что две трети пациентов, которые вызывают "скорую помощь", не получают вовремя экстренную медицинскую помощь, и только в 17-18% случаев вызовов машина укладывается в нужное время приезда.

Украина карантин приложение Минздрав зона режим
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