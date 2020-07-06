На Винничине подорвали банкомат: украли около миллиона гривен

Полиция устанавливает причастных к преступлению злоумышленников

Полиция устанавливает причастных к преступлению злоумышленников

Фото из октрытых источников

В пгт Дашев Ильинецкого района Винницкой области в ночь на 5 июля произошло ЧП: неизвестные подорвали банкомат и украли из него деньги — около миллиона гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Отмечается, что вызов о краже денег из банкомата полиция получила около 3:35 часов.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия и изъяли вещественные доказательства. Начато уголовное производство по ч.5 ст. 185 УК (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой), за что предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества).

По словам прокурора Винницкой области Олександра Бутовича, злоумышленники использовали гранаты. На месте преступления было изъято около сотни гильз калибра 7,62 мм от автомата Калашникова, а также калибра 5,45 мм.

Ранее сообщалось, что на Винничине пограничники изъяли незаконного алкоголя на сумму более 2 млн грн.