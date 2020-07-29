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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июля 2020, 10:49 16

С 1 сентября ученики должны вернуться за парты - Степанов

29 июля 2020, 10:49 16
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С нового учебного года в большинстве городов дети пойдут в школу
С нового учебного года в большинстве городов дети пойдут в школу
Фото: Facebook
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Министерство здравоохранения работает над разработкой правил пребывания учеников в школах с новго учебного года в условиях эпидемии.

Об этом в эфире канала "1+1" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, в Министерстве здравоохранения есть четкая позиция, что ученики с сентября должны вернуться за парты.

Дети должны учиться, непосредственно находиться в школе. Главное, чтобы это было безопасно прежде всего для детей. Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем числе городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября", - сказал министр.

Он добавил, что 30 июля состоится совещание при Минздраве по подготовке к новому учебному году.

Завтра будет окончательное решение о правилах пребывания учеников в школах. Они не сложные. Мы же учитываем, что это дети", - сказал Степанов.

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Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили 1022 новых зараженных COVID-19, 21 человек умер, а 650 выздоровели.

коронавирус Украина Минздрав ученики школы Максим Степанов
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