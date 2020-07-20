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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июля 2020, 12:04 10

В Винницкой области второй раз за месяц взорвали и ограбили банкомат

20 июля 2020, 12:04 10
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Инцидент произошел ночью в центре города, полиция открыла два уголовных дела
Инцидент произошел ночью в центре города, полиция открыла два уголовных дела
Фото: Facebook
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В городе Гайсин Винницкой области неизвестные взорвали и ограбили банкомат "Приватбанка".

Об этом сообщает Нацполиция Винницкой области, передает RegioNews.

Известно, что злоумышленники разбили дверь помещения, где находился банкомат, подорвали его и похитили денежные средства в размере 22 тысячи гривен.

На месте происшествия полицейские провели первоочередные следственные действия, изъяли вещественные доказательства. Проводятся розыскные и следственные действия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители открыли уголовные производства по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества и кражи, злоумышленникам грозит наказание до 10 лет заключения.

Напомним, это уже второе ограбление банкомата в Винницкой области за июль. В ночь на 5 июля в пгт Дашев Винницкой области неизвестные подорвали банкомат и украли из него около миллиона гривен.

полиция Винницкая область банкомат подрыв Ограничение
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