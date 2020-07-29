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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июля 2020, 12:38 13

Зеленский анонсировал строительство в регионах полностью оснащенных больниц

29 июля 2020, 12:38 13
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Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский анонсировал строительство в пяти-шести регионах Украины полностью оснащенных мультибольниц.

Об этом он сообщил во время открытия второй очереди нового корпуса больницы Охматдет, передает RegioNews.

По его словам, строительство новых больниц будет происходить в рамках программы "Большая стройка".

Программа "Большая стройка" - это не про дороги, это о том, что мы строим страну. Важная часть этой программы - это мультибольницы, которые мы хотим построить в 5-6 регионах Украины, где будет все. Поставленная задача, чтобы там было все, полностью", - заявил Зеленский.

Он добавил, что "самое главное, как нам к этой технике найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, - от врача до медсестры".

Напомним, в Одессе разворачивают больницы второй волны для пациентов с COVID-19, в области стремительно растет число больных коронавирусом.

Владимир Зеленский больницы регионы заявление большая стройка
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