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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июля 2020, 10:32 12

Вицепремьер Резников временно будет возглавлять делегацию в ТКГ вместо Кучмы

29 июля 2020, 10:32 12
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Леонид Кучма решил прекратить свою деятельность в переговорах в Минске
Фото: Facebook
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Обязанности главы украинской делегации в ТКГ вместо Леонида Кучмы временно будет выполнять вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом он заявил во время онлайн-конференции "Минский процесс: постепенный успех или политический тупик", передает RegioNews.

Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами", - сказал Резников.

Он добавил, что нужно дождаться указа президента Зеленского, которым будут внесены изменения в состав делегации и назначен новый руководитель.

Кто этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины ", - отметил Резников.

Напомним, 28 июля стало известно, что Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу. В тот же день секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на место Кучмы в ТКГ рассматривают нескольких кандидатов.

Владимир Зеленский ТКГ минские соглашения Алексей Резников Леонид Кучма
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