Певица Камалия призналась, сколько стоят ее самые дорогие платья.

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Певица Камалия откровенно рассказала о своем гардеробе. Она призналась, какой ценник был на ее самом дорогом платье

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица Камалия рассказала, что самое дешевое платье в ее гардеробе обошлось ей в тысячу долларов. При этом самый дорогой наряд артистки стоит 400 тысяч долларов. Отмечается, что речь идет только о платьях.

Артистка рассказала, что любит платья, в частности с эксклюзивными тканями ручной работы. Такие наряды она может заказывать в Италии.

Напомним, ранее певица Камалия рассказала, что ее забрала "скорая помощь" из-за обострения давней болезни. Звезда была вынуждена срочно обращаться к врачам.