Певица Камалия призналась, сколько стоят ее самые дорогие платья.
Певица Камалия откровенно рассказала о своем гардеробе. Она призналась, какой ценник был на ее самом дорогом платье
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Певица Камалия рассказала, что самое дешевое платье в ее гардеробе обошлось ей в тысячу долларов. При этом самый дорогой наряд артистки стоит 400 тысяч долларов. Отмечается, что речь идет только о платьях.
Артистка рассказала, что любит платья, в частности с эксклюзивными тканями ручной работы. Такие наряды она может заказывать в Италии.
Напомним, ранее певица Камалия рассказала, что ее забрала "скорая помощь" из-за обострения давней болезни. Звезда была вынуждена срочно обращаться к врачам.
Актриса Ксения Мишина повредила свой новый автомобиль за 5 миллионовВсе новости »
10 октября 2026, 01:35Реперка alyona alyona призналась, какие у нее трудности из-за веса более 120 килограммов
10 октября 2026, 00:55Блогер Даша Кубик показала последствия обстрела возле ее дома
10 октября 2026, 00:35
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Актриса Ксения Мишина показали "прилет" в ее ЖК
13 октября 2026, 00:55Цены на бензин снова выше: что происходит на АЗС
12 октября 2026, 23:55Цены на базовый овощ в Украине рухнули: какие ценники в супермаркетах
12 октября 2026, 23:40В Ровенской области мужчина с ножом напал на продавщицу из-за алкоголя
12 октября 2026, 23:20В Житомирской области погиб молодой мотоциклист
12 октября 2026, 22:55В Киевской области отца подозревают в сексуальном насилии над маленьким сыном
12 октября 2026, 22:43Сексуальное насилие над семью девушками: отца-воспитателя из Херсона осудили пожизненно
12 октября 2026, 22:14На Прикарпатье столкнулись мотоцикл и Volkswagen Passat
12 октября 2026, 21:44Во Львове посреди улицы мужчина ударил школьника
12 октября 2026, 21:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"