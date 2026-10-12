В Кропивницком мужчина бросил гранаты в сторону полицейских и открыл стрельбу
В Кропивницком 12 октября мужчина бросил гранаты в сторону полицейских, после чего открыл огонь из автоматического оружия. В настоящее время правоохранители принимают меры по его задержанию
Об этом сообщила полиция Кировоградской области, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, инцидент произошел во время общения полицейских с мужем.
Сначала он бросил в сторону стражей порядка гранаты, а затем открыл стрельбу из автоматического оружия.
В регионе ввели специальную полицейскую операцию "Гром". В нее привлекли все необходимые подразделения. В настоящее время продолжаются меры по задержанию мужчины.
Напомним, в Харькове пьяный мужчина после ДТП устроил стрельбу возле детской площадки . Фигурант был задержан.
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