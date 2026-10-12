Трамп снова нашел виновного. На этот раз – Зеленский

Трамп хочет не проиграть выборы и потому злой на Зеленского и говорит, что Украине нужен новый президент

Трамп хочет не проиграть выборы и потому злой на Зеленского и говорит, что Украине нужен новый президент

Зеленский мог бы ответить, что новый президент нужен в первую очередь США. Но для чего это говорить. Это все знают.

Поэтому здесь лучше просто интеллигентно промолчать.

Трамп злой на Зеленского потому что должен же на кого-то быть злым, а сам на себя он не может. Во-первых, потому что Трамп в глазах Трампа никогда не ошибается. А, во-вторых, нельзя сказать избирателям, что он ошибся.

Трамп говорит, что Зеленский хочет сделать плохо всему миру и американским фермерам, поднимая цены на топливо. Странное признание президента США своим неуклюжими действиями в Иране сделало больно всему миру и американским фермерам. Хотя он же сам только говорил, что рост стоимости топлива это небольшая цена. Запутался. Бывает.

Трамп хватается за соломинку соглашения с Путиным, надеясь, что вербальные интервенции повлияют на рынок дизеля. Это признак отчаяния. Ибо он знает, что республиканцам из-за его действий грозит разгром в ноябре.

Почему соломинку? Ибо объемы, которые теоретически может поставить Путин, ни на что не повлияют. И рынок знает. Поэтому будет очень странно, если на рынок произведет впечатление эта вербальная интервенция.

Нам от этого не легче, конечно. Но, с другой стороны, "это было уже".

И не стоит удивляться, что Трамп так легко разменяет нас на призрачный шанс исправить ситуацию с дизелем. Он бы и маму свою родную разменял.

Конечно, сегодня празднует Путин. Но этот праздник на его улице начался полтора года назад. И продлится еще 2.5 года.

Трамп обеспечивает ему очень высокую цену на нефть. Трамп ослабляет поддержку Украины. Трамп как Санта-клаус или скорее дед Мороз, потому что кто там еще приходит на Валдае.