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Николай Княжицкий Народный депутат info@regionews.ua
12 октября 2026, 08:11

Игра в "высокие ставки": о чем действительно свидетельствуют заявления Трампа и давление на Киев

12 октября 2026, 08:11
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На второй день «борьбы за дизель» стало очевидно, что дизель тут вообще ни при чем. Ситуация, похоже, намного сложнее
На второй день «борьбы за дизель» стало очевидно, что дизель тут вообще ни при чем. Ситуация, похоже, намного сложнее
Фото: из открытых источников
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Для начала напомню, что российская нефть и нефтепродукты не находятся под настолько жесткими санкциями, как можно было бы подумать. Более того, Украина играет активную роль в торговле российской нефтью, обеспечивая работу нефтепровода "Дружба".

В свое время ЕС и США законодательно запретили себе покупать российскую нефть, а для всех остальных установили ценовой потолок. При этом Россия продолжала свободно продавать топливо. Танкер с российским дизелем, внезапно материализовавшийся возле Флориды, — дополнительное подтверждение этого. Он вышел из российского порта в сентябре, прошел через всю Северную Европу, и никто ему не помешал.

Таким образом, заявление Трампа не приведет к поставкам дизеля в США, ведь это запрещено законом, принятым в 2022 году. И оно не принесет России дополнительных средств, ведь все, что она могла продавать, продавала и раньше — без особых проблем.

Возникает вопрос: для чего тогда все эти заявления?

Самый простой ответ — это часть американской избирательной кампании. Такие заявления должны помочь кандидатам от республиканцев набрать голосы. Но, очевидно, это не единственное возможное объяснение.

Информация, появившаяся на этих выходных, свидетельствует, что США активно ведут переговоры с Украиной и Кремлем о завершении войны. Очевидно, что 300 тонн российского дизеля вряд ли существенно повлияют на избирателей. Зато завершение войны или хотя бы достижение какого-то перемирия может кардинально изменить ситуацию. Собственно, Трамп уже допустил фальстарт, когда несколько недель назад провозгласил энергетическое перемирие, соответствовавшее программе-минимум.

Насколько можно судить, Украине выдвинули требования по перемирию. Что именно это за требования — неизвестно, поэтому спекулировать не буду. Но если их действительно привез в Киев Виткофф во время своего визита, вряд ли там было что-то хорошее. Перед тем он был в Москве, а там уже много лет мечтают только о "денацификации и демилитаризации".

Если это так, то, похоже, наученное прошлым опытом украинское руководство на этот раз не стало сразу отказываться со скандалом. Вместо этого взяло время на размышления и перешло к обсуждению деталей.

Чтобы ускорить процесс, Россия усилила удары по гражданским в тылу, практически полностью отказавшись от любых условностей. Фактически она идет ва-банк, запуская в украинский тыл все, что имеет. Вероятнее всего, американцы тоже усилили давление по своим каналам.

Чтобы понять, может ли власть в принципе предложить обществу "тяжелые решения", внутри страны запустили кампанию за мир любой ценой.

В конце концов, для окончательного согласования договоренностей в США полетели украинские переговорщики, привлекая к процессу и представителей европейских партнеров.

Но поскольку мы так и не согласились на российские условия, американцы усилили давление со своей стороны. Виткофф намекнул на возможное прекращение обмена разведывательными данными, а Трамп заявил, что США готовы вообще снять санкции с России.

И это всего через несколько недель после принятия закона Линдси Грэма, предусматривающего введение пошлин против покупателей российской нефти. Теперь же сами США, похоже, готовы покупать российскую нефть. Тут даже в Китае стали чесать затылок.

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Украина РФ США война энергетическое перемирие дизельное топливо соглашение Трамп
 
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