В Житомирской области погиб молодой мотоциклист

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

32-летний водитель мотоцикла Tekken ехал в сторону автодороги Киев – Чоп. Он не справился с управлением и упал на проезжую часть. К сожалению, от полученных травм мотоциклист погиб на месте.

"Полицейские напоминают: мотоцикл является одним из самых опасных видов транспорта. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, строго соблюдайте ПДД", - говорят в полиции.

Напомним, что в Черкассах в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался 86-летний пешеход. Мужчину госпитализировали в больницу. Полиция открыла уголовное производство.