В Житомирской области погиб молодой мотоциклист
Авария произошла 11 октября вблизи села Бильковцев Старосилецкой общины Житомирского района.
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
32-летний водитель мотоцикла Tekken ехал в сторону автодороги Киев – Чоп. Он не справился с управлением и упал на проезжую часть. К сожалению, от полученных травм мотоциклист погиб на месте.
"Полицейские напоминают: мотоцикл является одним из самых опасных видов транспорта. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, строго соблюдайте ПДД", - говорят в полиции.
Напомним, что в Черкассах в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался 86-летний пешеход. Мужчину госпитализировали в больницу. Полиция открыла уголовное производство.
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