Цены на базовый овощ в Украине рухнули: какие ценники в супермаркетах

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На украинском рынке популярный овощ резко подешевел. В частности, причинами называют плохие погодные условия при сборе урожая.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине значительно опустилась стоимость лука. На сегодняшний день фермеры готовы отгружать лук по 9-15 гривен за килограмм. Это на 10% дешевле, если сравнивать с прошлой неделей.

Причиной стало качество овощей. Из-за неблагоприятной погоды во время уборки урожая значительная часть лука просто не прилежит к зиме. Поэтому фермеры продолжают снижать цены.

Какие средние цены на лук в супермаркетах:

В АТБ килограмм лука обойдется примерно в 14–15 гривен;

В Сильпо цены стартуют от 16 гривен за килограмм;

У Novus килограмм лука можно купить примерно за 18-22 гривны.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.