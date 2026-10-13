Актриса Ксения Мишина показали "прилет" в ее ЖК
Актриса Ксения Мишина рассказала о "прилете" в ее жилищный комплекс. В соцсети она показала фото с места атаки
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Артистка призналась, что "подскочила к потолку". На фотографии, которую она опубликовала, можно увидеть масштабный пожар. Есть ли серьезные разрушения дома, артистка не уточнила. На кадрах видно, что многие машины сгорели.
Напомним, ранее актриса Ксения Мишина повредила свой новый автомобиль. В соцсети она показала, как сейчас выглядит ее машина.
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