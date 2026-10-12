Сексуальное насилие над семью девушками: отца-воспитателя из Херсона осудили пожизненно

Фото: Офис Генерального прокурора

50-летнего отца-воспитателя детского дома семейного типа из Херсона приговорили к пожизненному лишению свободы за систематическое сексуальное насилие над семью подопечными

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При поддержке публичного обвинения руководителем областной прокуратуры суд признал мужчину виновным в ряде особо тяжких преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей.

О насилии правоохранителям рассказали бывшие воспитанницы, которые к тому времени уже достигли совершеннолетия и покинули семью. Их доказательства подтвердили систематический характер преступлений.

Во время обыска на компьютере обвиняемого обнаружили 483 фото- и видеофайла с детской порнографией.

После начала полномасштабного вторжения семья эвакуировалась из Херсона. С начала 2024 года детский дом семейного типа функционировал в Ивано-Франковской области. Там осенью 2025 года мужчина был задержан.

В ходе расследования шестерых детей изъяли из семьи и устроили в другие семьи. Детский дом семейного типа расформирован.

Обвиняемый вины не признал, однако суд признал его виновным на основании собранных доказательств. Приговор был вынесен 25 сентября 2026 года.

Напомним, что в Кировоградской области 52-летнего мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки. В результате преступления ребенок забеременел и родил в августе 2025 года.