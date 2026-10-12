Столкнул с велосипеда и бил ногами по голове: в Ровенской области избили мужчину

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В Сарнах в Ровенской области 20-летнего местного жителя подозревают в избиении 28-летнего мужчины. В результате конфликта пострадавший получил травмы грудной клетки, переломы ребер и гемопневмоторакс — скопление воздуха и крови в плевральной полости.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, инцидент произошел 10 октября около 23:30 на улице Школьной. Между двумя местными жителями внезапно возник словесный спор.

Во время конфликта младший мужчина столкнул старшего с велосипеда, после чего нанес ему несколько ударов ногами по голове и телу.

На следующий день 28-летний потерпевший самостоятельно обратился в больницу. Медики диагностировали у него закрытую травму грудной клетки, переломы ребер и гемопневмоторакса.

Следователи начали досудебное расследование. Решается вопрос о сообщении 20-летнему мужчине о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Львова вечером 4 октября произошла конфликтная ситуация между компанией молодых людей и девушками, которые возвращались с косплей-фестиваля. Сначала между компаниями возник словесный спор, который впоследствии перерос в стычку.