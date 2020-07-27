В Одессе разворачивают больницы второй волны для пациентов с COVID-19

В области стремительно растет число больных коронавирусом

В области стремительно растет число больных коронавирусом

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Думская.

У нас за неделю количество случаев госпитализации увеличилось с 123 до 332, что вынуждает нас вводить медчуреждения второй волны. Уже третью неделю имеем существенный рост заболеваемости", — отметила начальник горздрава Елена Якименко.

Она подчеркнула, что в инфекционной больнице занято уже 39% коек, поэтому на текущей неделе для приема больных будет открыто отделение ГКБ №5 на 120 коек.

Всего в инфекционной больнице задействованы все 70 кислородных концентраторов, и если количество будет расти, будем заимствовать у других учреждений, где нет такой нагрузки", —добавила чиновник.

Всего по состоянию на 27 июля в Одесской области зафиксировано 2962 случая заболевания COVID-19, из них 871 случай – в Одессе. 143 пациента находятся на лечении в стационаре, из них 28 – в тяжелом состоянии на кислородной поддержке.

Ранее сообщалось, что в одном из судов Одесской области произошла вспышка COVID-19.

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